اطلالة مثيرة للجدل لـ هند صبري عبر إنستجرام.. صور

أحدثت الفنانة هند صبري، حالة كبيرة من الجدل، عبر تطبيق إنستجرام، في أحدث ظهور لها، بعدما نشرت أحدث إطلالاتها في الشارع، حيث ظهرت بفستان مشجر، وحقيبة يد كبيرة، غريبة الشكل.صور هند صبري، أحدثت جدلًا بين متابعيها على انستجرام، بسبب غرابة شكل حقيبة يدها، إذ علقت متابعة قائلة: "الشنطه دى زى شانطه شادية في كرامة زوجتي"، بينما قالت أخرى: "الشنطة صغيرة مره"، في استنكار منها لكبر حجم الحقيبة.وعلى جانب آخر، بعرض لـ هند صبري، حاليًا فيلم "الفيل الازرق 2" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.ويعد الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" هو رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد "الفيل ‏اﻷزرق" ‏و"اﻷصليين" و"تراب الماس".