ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد | أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27 -8- 2019

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:30 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
مي محمد
سجلت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء ، 27 - 8 – 2019 في مصر استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء، مقابل 16.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء ، 27
- 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في مصر

وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء ، 27 - 8 – 2019، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
سعر اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.
سعر الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
سعر الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار بـ 16.65جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 30 -7- 2019 | فيديو

الدولار بـ 16.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 31 -7- 2019 | فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 1-8-2019.. فيديو

الدولار بـ 16.63 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية السبت 3 - 8 - 2019 | فيديو

الدولار بـ 16.61 جنيه.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 6 - 8 - 2019 | فيديو

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 ..فيديو

ترشيحاتنا

طريقة عمل كرواسون للأطفال

الأزهر يكشف عمل واحد لا يصح أداؤه عن الأموات والأحياء

ضعى الإسبرين فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الفاصوليا بـ 35 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-8-2019.. فيديو

وصية للأبناء.. هذا الذكر يرفع الله به والديك درجة في الجنة

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

علي جمعة يكشف عن 3 أذكار تغسل كل ذنوبك ومعاصيك فورا

أخبار الرياضة ليلا.. قرار مهم للخطيب بشأن المدرب الجديد.. مرتضى يطلب 100 مليون من كهربا

طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

تثبتك عند سؤال القبر.. 7 كلمات أوصى بها رسول الله كل صباح ومساء

ضعى الإسبرين فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

مصطفى فهمي يكشف عن عمره الحقيقي.. وفاتن موسى تتغزل فيه على الهواء: أسرني جماله

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019 .. فيديو

تحد جديد.. مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى حرس الحدود ..صور

الإفتاء: أداء صلاة الفجر حاضرا ممتد لهذا التوقيت.. فيديو

أخبار التوك شو.. التفاصيل الكاملة لإصابة معلمة الإسماعيلية بـ جلطة.. متشتروش عربيات.. بشرى سارة من خليها تصدي للمصريين.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمي

تعبان يا همام.. رحلة صبري سعد من مصر إلى العالمية: فخور بـ بلدي وافتقدها دائما

مباريات الكأس.. استياء في بيراميدز من لجنة المسابقات.. والنادي يطالب الجبلاية مراعاة المواعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود