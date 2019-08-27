فوائد العسل الاسود للحامل غير متوقعة لكنه خطر فى هذه الحالة

فوائد العسل الاسود للحامل غير متوقعه فهو بديلًا رائعًا للسكر المكرر بل إنه يحتوي أيضًا على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للاكسدة والأحماض الأمينية وعن فوائد العسل الاسود للحامل الحماية ضد العدوى عن طريق تعزيز المناعة ومحاربة نزلات البرد وبالتالي ينصح بشدة تناول العسل أثناء الحمل.



فوائد العسل الاسود للحامل



رغم فوائد العسل الاسود للحامل الا أن هناك قلق لدى الكثير من الحوامل ويعد مصدر القلق بشأن تناول العسل أثناء الحمل هو " التسمم الغذائي " - وهو مرض نادر ولكنه خطير ناتج عن عسل ملوث يحتوي على جراثيم كلوستريديا وهو نوع من البكتيريا الضارة ..



ويساعد العسل على محاربة العدوى ورفع المناعه وينصح بالعسل بشكل عام كبديل رائع للسكر ، ولا داعي للقلق بشأنه مما يؤثر على صحة الشخص عند تناوله بحكمة.



فوائد العسل الاسود فى الشهر التاسع



للعسل فوائد صحية عديدة بسبب خصائصه الطبية المختلفة فهو يحسن الجهاز المناعي لقيمته الغذائية ، ووجود مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للجراثيم والتى تعزز الجهاز المناعي لمحاربة العدوى والحفاظ على صحتك.



تحتاج الحوامل إلى أن يكون لديهن جهاز مناعي قوي لتجنب أي عوامل مسببة للأمراض حتى أثناء الولادة خلال هذه المرحلة الحساسة لأن أي مضاعفات كبيرة قد يكون لها تأثير سلبي على طفلك.



فوائد العسل الاسود فى الشهر الثامن



يساعد العسل للحامل على رفع مناعتها فى ومحاربة أمراض البرد والانفلونزا إذا كان تناوله مع الزنجبيل أو شاي الليمون على التقليل من إلتهاب الحلق فله تأثير مهدئ على الحلق بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. من المعروف تقليديًا أن هذا يخفف السعال ويساعدك على التعافي من التهاب الحلق في وقت أقرب.



بفضل خصائص العسل المضادة للفيروسات و يعد البرد والإنفلونزا فترة قصيرة للغاية. يمكن للمرأة الحامل تناول العسل بأشكال مختلفة (مثل الشاي أو اقترانه بالماء الفاتر) لضمان عدم إصابتها بالأنفلونزا.



إذا كنت تبحث عن طريقة آمنة لتناول العسل أثناء الحمل ، فحاول أن تحسب عدد ملاعق الطعام التي تتناولها يوميًا. من 3 إلى 5 ملاعق كبيرة تكفي لهذا اليوم ، لذلك يبقى عدد السعرات الحرارية حوالي 180 إلى 200 سعرة حرارية.



فوائد العسل الاسود فى الشهور الاولى



بما أن العسل يحتوي على نسبة عالية من السكريات مثل الفركتوز والجلوكوز والمالتوز ، تحتوي ملعقة كبيرة واحدة على حوالي سعرة حرارية. لا ينبغي أن تتجاوز كمية السعرات الحرارية من السكريات البسيطة خلال فترة الحمل 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية المطلوبة يوميًا والتي تتراوح من 1800 إلى 2400 سعرة حرارية. لذلك ، يجب أن خمسة ملاعق الطاولة بخير.



فوائد العسل الاسود فى الشهر السابع



رغم ففوائد العسل فى الشهر السابع وكافة أشعر الجمل إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية للعسل في الحمل غم أن معظمها آمن للاستهلاك ، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن أن يكون للعسل آثار جانبية فيها. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاوف بشأن تناول العسل أثناء الحمل ، يجب عليهم فحص مرض السكري أثناء الحمل . بعض النساء يصبن بسكري الحمل أثناء الحمل ويتعين عليهن مراقبة متواصلة لمستويات السكر في الدم. نظرًا لأن العسل يحتوي على نسبة الجلوكوز ، فهو يندرج ضمن قائمة الكربوهيدرات والسكريات التي يجب تجنبها في مثل هذه الحالات. وتنطبق نفس القاعدة دون قول للنساء المصابات بالنوع الثاني من السكري أو مقاومة الأنسولين.



رغم أن حساسية العسل أثناء الحمل نادرة ، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى تشنجات في المعدة ، وتهيج الجهاز الهضمي ، والإسهال ، والانتفاخ واضطرابات المعدة في بعض النساء. تأكد من أن العسل الذي تستهلكه نقي ومن علامة تجارية موثوق بها.



فوائد العسل الاسود للحامل



رغم فوائد العسل الاسود للحامل قد تواجه النساء الحوامل معضلة عند الاختيار بين العسل المعالج أو الخام وينتهي به المطاف بطرح السؤال ؛ هل العسل الخام آمن أثناء الحمل؟



في حين أن العسل الخام غير مبستر ، فإنه يحتفظ بجميع الإنزيمات الأساسية ومضادات الأكسدة والمعادن والمركبات المفيدة التي يرتبط بها الكثير من عسل النحل. ومع ذلك ، يحمل العسل غير المبستر بعض المخاطر بسبب وجود حبوب اللقاح والشوائب والميكروبات الضارة ، لذلك يجب عليك شرائه من مصدر جيد.



أفضل طريقة لتناول العسل النقي هي شرائه مباشرة من مزرعة النحل ويمكن أن يحتوي العسل المغشوش على مواد مضافة مثل شراب الذرة والنشا والدقيق وشراب السكر وغيرها من المواد التي تجعله يبدو مطابقًا للعناصر النقية ولكن يمكن تمييزه باختبارات. إذا كنت غير متأكد من جودة العسل ، فإليك بعض الاختبارات التي يمكن إجراؤها في المنزل:



أما عن الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تناول العسل فيجب تجنب إضافته إلى الماء الساخن لأنه قد يدمر بعض الإنزيمات والمواد المغذية المفيدة مع العلم أن الأطعمة الغنية بفيتامين C و D تفقد قيمتها الغذائية عند تناولها مع العسل لأن بعض المعادن الموجودة في العسل تميل إلى إبطال فوائد هذه الفيتامينات