انتهى عصر الهيمنة الغربية.. ماكرون يدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظام اقتصادي عالمي جديد، وانتقد الأزمة غير المسبوقة على مستوى اقتصاد السوق.



وفي خضم عدم اليقين بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة، قال ماكرون، إن اقتصاد السوق أصبح مدفوعًا جدًا بالتمويل، ما خلق أوجه عدم مساواة «تهز نظامنا السياسي».



ودعا الرئيس الفرنسي إلى «إعادة التفكير» العالمي، لكنه لم يقدم تفاصيل.



وفي خطاب دبلوماسي غير مسبوق، اليوم، الثلاثاء، قال ماكرون «إننا نعيش نهاية الهيمنة الغربية على العالم، جزئيًا نتيجة الأخطاء الغربية على مر القرون الماضية».



وتحدث ماكرون بعد يوم من استضافته لقمة مجموعة السبع الضخمة التي خيم عليها القلق بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة والتوترات مع الصين والتباطؤ الاقتصادي.



وانتهت مجموعة السبعة بدعوة للتجارة «العادلة» و«المفتوحة» ولكن دون ذكر العملات أو الحوافز المالية.