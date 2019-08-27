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رياضة

الفيفا يدرس إلغاء حكم الراية.. تعرف على البديل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:40 م
إبراهيم حسن يعترض
إبراهيم حسن يعترض على قرار حكم الراية
محمد السعيد
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبدال حكم الراية بـ روبوت، من أجل مزيد من الدقة وتحقيق العدالة في مباريات كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك مقترحا داخل الفيفا باستبدال حكم الراية بإنسان آلى، للتقليل من الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.

وأضافت الصحيفة، أن الكاميرا والكومبيوتر سيصبحان بديلا لحكام الراية مستقبلا، لتحديد الركلات الجانبية وحالات التسلل بدقة متناهية.

ونجحت تقنية الفيديو التي طقبقها الفيفا مؤخرا في الملاعب، في تحقيق نجاح كبير، والمزيد من العدالة التحكيمية.

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