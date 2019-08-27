الفيفا يدرس إلغاء حكم الراية.. تعرف على البديل

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبدال حكم الراية بـ روبوت، من أجل مزيد من الدقة وتحقيق العدالة في مباريات كرة القدم.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن هناك مقترحا داخل الفيفا باستبدال حكم الراية بإنسان آلى، للتقليل من الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.



وأضافت الصحيفة، أن الكاميرا والكومبيوتر سيصبحان بديلا لحكام الراية مستقبلا، لتحديد الركلات الجانبية وحالات التسلل بدقة متناهية.



ونجحت تقنية الفيديو التي طقبقها الفيفا مؤخرا في الملاعب، في تحقيق نجاح كبير، والمزيد من العدالة التحكيمية.