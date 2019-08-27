البترول توقع 4 اتفاقيات مع شركات عالمية لتدريب كوادر الإدارة

شهد وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع عدد من شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وتشمل شركات أباتشى وبى بى وإينى وكويت انرجى، وذلك لتدريب كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة، ضمن برنامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.



وأكد المهندس وزير البترول عقب التوقيع أن هذه الاتفاقيات تعد ترجمة فعلية للتوجه الحالي لقطاع البترول لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم واثبات جدارتهم لافتًا إلى أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية، والتي تشهد تنفيذ قطاع البترول لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى باستثمارات ضخمة إلى جانب الإعداد لتنفيذ مجموعة جديدة من المشروعات للكشف عن إمكانات مصر البترولية والغازية ولتعظيم القيمة المضافة منها لصالح الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن التعاون بين قطاع البترول وشركائه الأجانب في تأهيل الكوادر يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتزام الشركاء بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه مصر ويعد استثمارا للمستقبل يعود بالنفع على الجانبين وعلى صناعة البترول المصرية بصفة عامة خاصة أن الشركاء الأجانب لديهم قاعدة عريضة من الخبرات والإمكانات والوسائل التكنولوجية المستحدثة والقدرة على تطبيق أساليب وطرق لإدارة العمل تتسم بالكفاءة والحداثة.



وتابع وزير البترولة أن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية والعقول الشابة المتميزة، ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة ومواكبة للتطورات التكنولوجية في صناعة البترول، لافتًا الى أن هذه البرامج تتبنى أساليب غير نمطية في التدريب والتأهيل تواكب مستحدثات الصناعة البترولية.



ووفقا لهذه الاتفاقيات فسيتم تدريب وتأهيل المجموعات المتميزة من عناصر الإدارة الشابة والمتوسطة التي اجتازت الاختبارات المكثفة للالتحاق ببرنامج تم تصميمه وإعداده لتأهيلهم لقيادة وتقوم الشركات العالمية بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لهم في مواقع العمل التابعة لهم وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والعملية، وذلك ضمن البرنامج الثالث بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.



وقع الاتفاقيات الأربع أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى مع كل من ديفيد تشى رئيس شركة أباتشي مصر والمهندس كريم علاء رئيس شركة بي بي مصر وفابيو كافانا مدير عام شركة أيوك الدولية وكامل الصاوى رئيس شركة كويت إنرجى بمصر.

