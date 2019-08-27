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مرأة

فستان مشجر وشعر كيرلي.. شاهد إطلالة ياسمين صبرى في المصيف

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:43 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
شروق حمدي
نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر خاصية story صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت ياسمين صبرى بفستان مشجر وهى تحتسي القهوة، واعتمدت على الشعر الكيرلي لإبراز اللوك.

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتي" في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنا.

مسلسل حكايتي ضم أيضًا تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصري، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

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