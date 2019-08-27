للتعرف على مشروع طريق الجلالة.. القوات المسلحة تنظم زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج

وقام الشباب بجولة تفقدية لمشروع مدينة ومنتجع وطريق الجلالة لمتابعة ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات قومية تساهم فى دفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.





من جانبهم، أعرب شباب عن انبهارهم وفخرهم بقواتهم المسلحة ورجالها الأشداء، معبرين عن إعجابهم بالمشروعات التى قامو بزيارتها متمنين لمصر مزيدًا من الرخاء والتقدم.

نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة والبيئة، زيارة لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج قادمين من أكثر من 20 دولة حول العالم، خلال تواجدهم لقضاء الإجازة الصيفية بمصر إلى الكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة ومشروع طريق ومنتجع الجلالة.وتهدف الزيارة إلى تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولى الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها، وكذلك متابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تحرص على تنظيم مثل هذه الجولات لزيادة الوعى القومي ورفع روح الولاء لدى أبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج، وربطهم بالوطن باعتبارهم سفراء مصر بالخارج وإطلاعهم على الواقع لدعم نشر الحقائق ومنع الجهات الخارجية من التأثير على توجهاتهم تجاه وطنهم من خلال بث أفكار مغلوطة.وألقى الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية، كلمة رحب فيها بالسفيرة نبيلة مكرم والشباب المشاركين فى الزيارة، مطالبًا الشباب بأن يفخروا بوطنهم وينقلوا كل ما يشاهدونه بمصر إلى مجتمعاتهم بالدول التى يقيمون بها، كما قام الشباب بجولة تفقدية داخل الكلية الجوية.كما رحب قائد قوات الصاعقة بوزيرة الهجرة والشباب المرافقين لها فى الزيارة أعقبة متابعة عدد من التدريبات والعروض العسكرية التي تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين.كما قدموا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الهجرة على تنظيم هذه الزيارات.