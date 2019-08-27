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حوادث

بجواره مبلغ كبير وسلاح.. العثور على جثة مجهولة الهوية بالدقهلية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:32 م
العثور علي جثه
العثور علي جثه
همت الحسيني
عثر أهالي قرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على جثة شخص مجهول الهوية، وبجواره مبالغ مالية كبيرة وسلاح نارى.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز أجا بعثور عدد من أهالى قرية ميت مسعود على جثة شخص مجهول الهوية، وملقى على الطريق وبجواره مبالغ مالية كبيرة وسلاح نارى.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، تبين عدم وجود ما يدل على هويته وتكثف المباحث جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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