شريف رمزي برفقة سمير غانم ومجموعة من الفنانين

نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صور جديدة تجمعه بزوجته بعدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان سمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان.وتفاعل متابعو شريف رمزى مع الصورة:اللمة الحلوةيسعد اوقاتكماجازة سعيدةنجوم مصركان شريف رمزي، قدم من قبل فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي جمعه بكل من هشام ماجد وشيكو بالإضافة إلى أحمد فهمي.وظهر شريف رمزي في آخر عمل فني له من خلال مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" مع بسمة.