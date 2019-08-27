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فن

شريف رمزي برفقة سمير غانم ومجموعة من الفنانين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:49 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صور جديدة تجمعه بزوجته بعدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان سمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان.

وتفاعل متابعو شريف رمزى مع الصورة:

اللمة الحلوة
يسعد اوقاتكم
اجازة سعيدة
نجوم مصر

كان شريف رمزي، قدم من قبل فيلم "سمير وشهير وبهير" الذي جمعه بكل من هشام ماجد وشيكو بالإضافة إلى أحمد فهمي.

وظهر شريف رمزي في آخر عمل فني له من خلال مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" مع بسمة.


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