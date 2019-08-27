اكتمال النصاب القانوني لعمومية الخماسى الحديـث

عقـد ظهـر اليـوم الثـلاثـاء ٢٧ أغسطس إجتماع الجمعيـة العموميـة للاتحـاد المصـري للخماسـي الحديـث برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان رئيـس الاتحـاد وبحضـور أعضـاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والمدير المالى ومراقب الحسابات ومنـدوب اللجنة الأوليمبية المصرية.
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وتغيـب عن الاجتماع مندوب اتحاد الشرطة الرياضى.
حيث اعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ويتضمن التصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية العام الماضى، وما ورد به، والنظر فى تقرير مجلس إلإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2019 / 2020 ، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، وأخيرا ما يستجد من أعمال.
وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصري للخماسي الحديث خلال الفترة الماضية ومن أهمها الحصول على ميداليتين ذهبيتين بأوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 ، حيث تمنى الجميع التوفيق للإتحاد المصرى للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان و أعضاء مجلس الإدارة على المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك لرفع راية اللعبة والحصول على ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2020 .
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وتغيـب عن الاجتماع مندوب اتحاد الشرطة الرياضى.
حيث اعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ويتضمن التصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية العام الماضى، وما ورد به، والنظر فى تقرير مجلس إلإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2019 / 2020 ، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، وأخيرا ما يستجد من أعمال.
وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصري للخماسي الحديث خلال الفترة الماضية ومن أهمها الحصول على ميداليتين ذهبيتين بأوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018 ، حيث تمنى الجميع التوفيق للإتحاد المصرى للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان و أعضاء مجلس الإدارة على المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك لرفع راية اللعبة والحصول على ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2020 .