اكتمال النصاب القانوني لعمومية الخماسى الحديـث

‎ ‎عقـد ظهـر اليـوم الثـلاثـاء ٢٧ أغسطس إجتماع الجمعيـة العموميـة للاتحـاد ‏المصـري للخماسـي الحديـث برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان رئيـس ‏الاتحـاد وبحضـور أعضـاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والمدير ‏المالى ومراقب الحسابات ومنـدوب اللجنة الأوليمبية المصرية.‏



واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع ‏الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وتغيـب عن ‏الاجتماع مندوب اتحاد الشرطة الرياضى.‏



حيث اعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ‏ويتضمن التصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية العام ‏الماضى، وما ورد به، والنظر فى تقرير مجلس إلإدارة عن أعماله فى السنة ‏المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، واعتماد الميزانية والحساب الختامى ‏للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، ومشروع الموازنة عن العام ‏المالى 2019 / 2020 ، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، والمكافأة المالية ‏الشهرية للمدير التنفيذى، والمدير المالى، والنظر فى المقترحات المقدمة من ‏الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية، وأخيرا ما يستجد من أعمال. ‏



وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصري للخماسي الحديث ‏خلال الفترة الماضية ومن أهمها الحصول على ميداليتين ذهبيتين بأوليمبياد ‏الشباب بالأرجنتين 2018 ، حيث تمنى الجميع التوفيق للإتحاد المصرى ‏للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان و أعضاء مجلس الإدارة على ‏المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020 وذلك لرفع راية اللعبة ‏والحصول على ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2020 .‏

