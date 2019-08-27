5 قرارات جمهورية هامة للرئيس السيسي.. تعرف عليها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠١٩ بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من ٣٠ أغسطس ٢٠١٩.



كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٩ بتعيين عمرو عادل حسني إبراهيم نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير اعتبارا من ٢٤ أغسطس ٢٠١٩.



وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.



كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠١٩ بمد خدمة ياسر رضا عبدالله السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام اعتبارا من ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.



نشر ذلك في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.