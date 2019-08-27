أبو العينين: مصر بوابة أفريقيا.. ونمتلك تشريعات تشجع الاستثمار الأجنبي

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري - الياباني، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة يدعمان مجلس الأعمال المصري الياباني.



وأضاف محمد أبو العينين خلال كلمته في مجلس الأعمال المصري - الياباني على هامش قمة التيكاد التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدعم الكبير الذي لاقيناه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني يعطينا مؤشرا عظيما لندرك أن هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع.



وتابع محمد أبو العينين: "غدا سيعقد اجتماع مهم بين مجتمع الأعمال الأفريقي والياباني وأعتقد أنه علينا أن نعد ورقة لتوضيح ما يحتاجه القطاع الخاص من كلا الشريكين"، مضيفا: "الرئيس السيسي يتحدث عن القارة الأفريقية وعلاقتها باليابان وعلينا أن نعطيهم الكثير من المقترحات والأفكار لكي نحصل على الدعم الذي تحتاجه".



وأضاف محمد أبو العينين: "هناك طلب عظيم من مجتمع الأعمال العالمي على أفريقيا وهذا لا يأتي من فراغ، ومصر تدعو الدول للاستثمار في أفريقيا، ومصر هي بوابة القارة الأفريقية"، مضيفا: "هناك أفكار جديدة تقضي على البيروقراطية في قانون الاستثمار المصري، ومصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر".

