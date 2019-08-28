طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

تعد صينية الرقاق بالدجاج من الأكلات الشهية التى تحرص الأسر على تقديمها فى العزومات والمناسبات المختلفة نظرًا لمذاقها الشهى الذى لا مثيل له، ولكن بعض النساء لا يعرفن طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج مثل المحترفين مما يضعهن فى موقف محرج .

وللتغلب على هذه المشكلة نقدم طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج بـ 4 وصفات مختلفة لأشهر متخصصى الطهى فى مصر.

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج للشيف نجلاء الشرشابى.

مقادير صينية رقاق بالدجاج :

رقاق ناشف

صدور

دجاج فيليه

بصل

فلفل ألوان

سمنه

مرقة دجاج

ملح فلفل اسود





طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج :

* ضعي ملعقة سمنة على النار و بصل و ملح و قلبي حتى يدبل البصل

* احضري صينية وادهنيها سمنة

* احضري صينية اخرى و ضعي بها شوربة

* اضيفي الدجاج الى البصل ثم اضيفي ملح و فلفل اسود و قلبي

* بلي الرقاق في الشوربة ثم ضعيه في الصينية وبين كل طبقة واخرى ادهني سمنة و هكذا حتى تكوني 4 طبقات

* اضيفي الفلفل الالوان الى الدجاج على النار وقلبي

* ضعي نصف كمية الدجاج على الرقاق ثم كرري بل الرقاق في الشوربة و كوني 4 طبقات اخرى و ادخليه الفرن .





طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج رول للشيف شربينى .

مقادير صينية رقاق بالدجاج رول للشيف شربينى :

نصف كيلو رقاق

مكعب مرقة حسب الرغبة

نصف كيلو مفروم دجاج بصل

ثوم سمن

ملح فلفل

كسبرة خضراء

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة سبع بهارات





طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج رول للشيف شربينى :

* يشوح البصل و الثوم في سمن على النار ثم يضاف الدجاج و الكسبرة الخضراء.

* تضاف الصلصة و مكعب المرق حسب الرغبة و الملح و الفلفل و البهارات و تترك حتى تتسبك.

* تدهن كل ورقة من الرقاق بالسمن ثم تحشى بحشوة الدجاج و تلف عليها ثم ترص بصينية الفرن المدهونة بالسمن.

* تكرر حشوة الحشو حتى نملأ الصينية بالرقاق الملفوف على الحشوة.

* يرش الرقاق بالسمن على الوجه ثم يسوى بالفرن و يقدم بالهنا





طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج لـ أميرة شنب مقادير صينية رقاق بالدجاج :

رقاق ناشف

مرقة دجاج

صدور دجاج شاورما

ملح

سمنة فلفل

كريمة لباني

دقيق

جوزة الطيب قرفة

زيت جبنة شيدر

مبشورة جبنة موتزريلا

بصل مفروم

جزر مبشور

مشروم مفروم

بصل أخضر مفروم

فلفل ألوان مفروم





طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج :

* في حلة على النار توضع المرقة حتى تسخن وتذوب السمنة على النار.

* في طاسة يوضع زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم ومشروم مفروم وفلفل الوان مفروم يرفع من الطاسة

* توضع الدجاج بدلا منها مع ملح وفلفل وجوزة الطيب وقرفة

* تقلب جيدا حتى تنضج ويسقى الرقاق في المرقة

* يوضع في طاجن الفرن طبقتين أو ثلاثة

* يوضع خليط الخضراوات والدجاج وجبنة شيدر وجبنة موزريلا والقليل من الكريمة

* توضع طبقات أخرى من الرقاق المسقى في المرقة

* يصب عليها قليل من الكريمة والمرقة

* تدهن بالسمنة المذوبة وخليط الجبن المستخدمة في الحشو

* يدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهه، ويقدم ساخن .





طريقة عمل صيينية رقاق بالدجاج بالبشاميل لـ أميرة شنب .





مقادير صينية رقاق بالدجاج والبشاميل :

12 رقاق طري او ناشف مرقة

صدور دجاج مفروم

ملح فلفل اسود

سمنة لتر كريمة

دقيق

جوزة الطيب

قرفة

زيت

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

بصل احمر مفروم ناعم

جزر مبشور ناعم

مشروم فريش مفروم

بصل اخضر مفروم ناعم





طريقة عمل صينية رقاق بالدجاج والبشاميل :

* يشوح البصل مع زيت وملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب

* يضاف الدجاج والجزر والبصل الاخضر مع استمرار التقليب

* يضاف المشروم ثم الدقيق والكريمة ويقلبوا حتى تتجانس المكونات

* تضاف الجبن ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد ويدهن اسفل القالب بالسمنة

* توضع طبقة من الرقاق ثم يدهن مرة اخرى بالسمنة وتكرر الطبقات مع بلها بالمرقة

* تضاف الحشو وتكرر الطبقات من اعلى وتضاف باقى كمية الجبن و الكريمة

* يدخل الفرن حتى يكتمل النضج و يحصل على اللون الذهبي