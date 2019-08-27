الرباع المصري مصطفى وحيد يحصد 3 ميداليات فضية في دورة الألعاب الإفريقية

توج لاعة المنتخب المصري لرفع الأثقال مصطفى وحيد بثلاثة ميداليات فضية فى منافسات رفع الأثقال بوزن ٧٣ كجم ليضيف ٣ ميداليات فضية لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



ونجح الرباع المصري فى تحقيق الفضه فى الخطف بوزن ١٣٨ كيلو جراما وفضية في النطر برفع ١٧٥ كيلو وفضية ثالثه في المجموع



وكانت قد بدأت أول أمس الأحد منافسات رفع الأثقال بصالة النهضة بمدينة الرباط عاصمة المغرب الإدارية.