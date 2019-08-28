مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

فتحت الأجهزة الأمنية في الكويت تحقيقًا موسعًا مع مواطن مصري متهم بحمل ساطور فى الشارع، والتشاجر مع آخرين، بعد أن ألقت القبض عليه.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تحفظ رجال الأمن على مصري، تهجم على المارة في أحد شوارع محافظة حولي بساطور كان يحمله في يده، حيث ينتظره عدد من القضايا المسجلة بحقه.





وأضافت الصحيفة، أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود مشاجرة في منطقة حولي، فانتقلت على الفور دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، واكتشف عناصرها تفرق المتشاجرين، واتضح لهم أن هناك شخصًا واحدًا بحالة هستيرية يحمل في يده ساطور ويعمد إلى التهجّم على المارة في الشارع.





فيما قال مصدر أمنى للصحيفة، إن رجال الأمن سيطروا على المتهجّم الذي اتضح أنه أصاب نفسه بجرح قطعي، استدعى نقله إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج، حيث اضطر الفريق الطبي إلى إخضاعه لغُرز.



