الليلة.. الزمالك يلتقي المقاصة في الكأس للمرة الأولى.. والفائز يواجه الاتحاد السكندري

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق مصر المقاصة في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.



وتعد هذه المباراة من أقوى مباريات الكأس واكثرها غموضا، لأنها المواجهة الأولى بين الفريقين فى بطولة الكأس، حيث لم يتواجه الفريقان من قبل سوى فى الدورى العام.



وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي بعدما تجاوز فريق منية سمنود في دور الـ32 بالفوز عليه بهدف دون رد سجله "إبراهيم حسن"، ثم تغلب علي فريق الانتاج الحربي بهدفين دون رد في دور الـ 16 وسجل الهدفين محمود علاء ومحمود عبد العزيز، ليضرب موعدًا مع المقاصة، وسيلتقي الفائز من الفريقين مع فريق الاتحاد السكندري في الاول من سبتمبر المقبل في دور الأربعة.



أما مصر المقاصة فبدأ مشواره في البطولة بمواجهة فريق أبو قير للأسمدة في دور الـ 32 وتغلب عليه 2-0 سجلهما إيريك تراوري ومحمود وحيد، ثم تغلب على فريق وادي دجلة في دور الـ16 بالفوز عليه 2-1 وسجل هدفي المقاصة باولن فوافي وجون آنطوي، ليتأهل لمواجهة الفارس الأبيض في ربع نهائي البطولة.



ويدخل كلا الفريقين مواجهة الغد بقيادة فنية جديدة، حيث يتولي قيادة الزمالك المدرب الصربي "ميتشو"، في حين يقود أحمد حسام "ميدو" فريق المقاصة، ويتطلع المدربان لتحقيق الفوز والعبور للدور نصف النهائي للبطولة والاقتراب بقوة من المنافسة على الكأس.



وقد التقى فريقا الزمالك ومصر المقاصة من قبل في 12 مباراة كانت جميعها في بطولة الدوري الممتاز، وفاز المقاصة في 6 مباريات (منها فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك)، وكان ذلك في يوم الاحد 16 ابريل 2017 ضمن الجولة الـ22 للدورى الممتاز ، في حين فاز الزمالك في 5 مباريات، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وحيدة بين الفريقين.



وسجل الزمالك 19 هدفًا خلال مواجهاته ضد المقاصة، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا (منها هدفان اعتباريان بعد انسحاب الزمالك).



وكانت أول مواجهة جمعت الزمالك والمقاصة في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز موسم 2010-2011، في يوم 2 أكتوبر عام 2010، وانتهت بفوز الزمالك 4 – 3 وهي المباراة الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ مواجهات الفريقين.



وسجل أيمن حفني لاعب الزمالك الحالي أول هدف في مواجهات الفريقين، وكان يلعب وقتها ضمن صفوف مصر المقاصة، وذلك في أول مباراة بينهما عام 2010 والتي انتهت بفوز الزمالك 4-3 بينما سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا" أول أهداف الفريق الأبيض في شباك المقاصة في المباراة نفسها.



ويتقاسم الخماسي (حسين الشحات وجون انطوي وعمر النجدي ومحمود كهربا وأحمد جعفر) لقب هداف مواجهات الزمالك والمقاصة، برصيد هدفين لكل منهم.



وسجل 5 لاعبين أجانب فقط أهدافًا خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري، حيث سجل للمقاصة، المغربي عمر النجدي "هدفان"، والغاني جون أنطوي "هدفان"، بينما سجل للزمالك السوري مؤيد العجان "هدف"، والكونغولي كاسونجو "هدف"، والتونسي فرجاني ساسي "هدفان".



ولم يتعادل الزمالك مع المقاصة سلبيا خلال 12 مواجهة جمعت الفريقين منذ موسم 2010-2011، في حين تعادلا إيجابيا مرة وحيدة بنتيجة 2-2 وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين في 2 يناير عام 2016 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز موسم 2015-2016.



وجمعت الزمالك مع المقاصة - مواجهة وحيدة في شهر "أغسطس" وكانت في 16 أغسطس 2018، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وفاز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله "كابونجو كاسونجو".



وكان أكبر انتصار للزمالك على حساب مصر المقاصة،بنتيجة 4-1 في مباراة الدور الثاني بالدوري الموسم الماضي، وسجل أهداف الأبيض محمود علاء "هدفان"، وفرجاني ساسي "هدفان"، أما أكبر انتصار للفريق الفيومي فكان في الدوري عام 2017 وفاز بنتيجة 3 -1 .



كما جمعت آخر مواجهة الزمالك مع المقاصة في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي، وفاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 4-1.