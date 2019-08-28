السيسي أمام التيكاد: ندعم التزام إفريقيا بحماية كوكبنا وفقا لاتفاق المناخ

أكد الرئيس عبد الفتاح الرئيس السيسي أمام قمة التيكاد، أنه مع التزام إفريقيا بحماية كوكبنا وفقا لاتفاق المناخ فإنها تدعو دول العالم المتقدم إلى الالتزام بتعهداتها.



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد عن تقديره لرئيس الوزراء الياباني والشعب الياباني.



وقدم الرئيس السيسي بالشكر للشركاء المنظمين علي الإعداد الموضوعي المتميز لقمة التيكاد.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يمكنني اليوم التأكيد على أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات.



ودعا الرئيس السيسي الي تكثيف التعاون العلمي والتنموي مع التيكاد للاستفادة من قدرات القارة الأفريقية.





وتشارك فى القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى وعضوًا فاعلا على الساحة الأفريقية، وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الأفريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.



وتعقد قمة التيكاد السابعة تحت رئاسة مشتركة للرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، حيث إن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثي مع القارة الإفريقية.

