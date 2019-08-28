شاهد.. نوال الزغبى في إطلالة جديدة بين الأشجار

شاركت الفنانة نوال الزغبى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" اطلالة جديدة.



وظهرت نوال الزغبى فى إطلالة جديدة باللون الأبيض، وارتدت نظارة شمس سوداء، بالاضافة الى اختيارها للمكياج الهادئ الذي يلائم اطلالتها الصباحية.



وتفاعل العديد من متابعى نوال الزغبى عبر انستجرام، وجاءت تعلبقاتهم على هذا النحو:



الجمال ليه ناسه

صباح الفل على عيونك

قمر حببتى

صباح الورد



وحققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.



وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".