الزمالك ضد مصر المقاصة.. رد فعل ميدو على رسالة مرتضى منصور

ينتظر عشاق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة التي ستقام اليوم الاربعاء في تمام الثامنة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب في اطار دور الـ8 بكأس مصر.



وفي اطار الاستعداد لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة كان هناك مناوشات كلامية ورسالة خاصة من رئيس الزمالك مرتضى منصور، الي احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.



بدأ الأمر بمهاجمة مرتضى منصور أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية موجهًا اليه رسالة خاصه قائلًا له :" هدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد".



وأضاف مرتضى منصور في تصريحاته عن مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة :" لا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".



ومن جانبه التزم احمد حسام ميدو الصمت ولم يصدر اي رد فعل خلال الايام القليلة التي سبقت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، ولكنه يطمح في انه يحقق نتيجة ايجابيه في تلك المباراة تمهيدًا لضربة بداية قوية مع نادي مصر المقاصة.