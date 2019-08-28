ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ضد مصر المقاصة.. رد فعل ميدو على رسالة مرتضى منصور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:46 ص
الزمالك ضد مصر المقاصة
الزمالك ضد مصر المقاصة - ميدو ومرتضى منصور
نور عادل
ينتظر عشاق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة التي ستقام اليوم الاربعاء في تمام الثامنة مساءً باستاد الجيش ببرج العرب في اطار دور الـ8 بكأس مصر.

وفي اطار الاستعداد لمباراة الزمالك ضد مصر المقاصة كان هناك مناوشات كلامية ورسالة خاصة من رئيس الزمالك مرتضى منصور، الي احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

بدأ الأمر بمهاجمة مرتضى منصور أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية موجهًا اليه رسالة خاصه قائلًا له :" هدى يا ميدو، عماد النحاس باع مباراة المقاولون أمام الأهلي، وسيتم تعيينه مدربا عاما بدلا من محمد يوسف في الجهاز الفني الجديد".

وأضاف مرتضى منصور في تصريحاته عن مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة :" لا أقول هذا حتى يقوم بتفويت مباراته أمام الزمالك، لقد منحناه فرصة التدريب، لكنه دائما يردد تصريحات بأنه سيكتسح وما غير ذلك، أطالبه بالهدوء لأن مثل هذه التصريحات تستفز الجماهير".

ومن جانبه التزم احمد حسام ميدو الصمت ولم يصدر اي رد فعل خلال الايام القليلة التي سبقت مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، ولكنه يطمح في انه يحقق نتيجة ايجابيه في تلك المباراة تمهيدًا لضربة بداية قوية مع نادي مصر المقاصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

طلب 100 مليون في كهربا.. مرتضى منصور يتحدث عن تفويت ميدو لـ مباراة المقاصة

مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر.. فيديو

مرتضى منصور يعترض على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

سفاح في بني سويف على خطى ريا وسكينة.. يستدرج النساء من أجل الاعتداء والسرقة والقتل

مدرب الداخلية السابق: أحمد علاء في الأهلي يعيد تجربة سعد سمير

بعد 17 ساعة جراحة.. إعادة يد نجار بعد قطعها بمنشار.. صور

محمد رمضان يوجه رسالة إلى منتقدي أقوى حفلة في الساحل

رغم الانتقادات.. محمد رمضان يواصل احتفالاته بنجاح حفله في الساحل الشمالي

تأجيل مباراة السوبر المصرى يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

موعد مباراة الزمالك وكيل الألماني في كأس العالم للأندية لليد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

مدرب الداخلية السابق: أحمد علاء في الأهلي يعيد تجربة سعد سمير

فرج عامر يطالب الجبلاية بإيقاف الدوري في هذه الحالة

اخبار الرياضة.. أزارو يعود لقائمة المغرب.. مدرب مصري فى جهاز الأهلي الجديد.. وتركى آل الشيخ يضم الصفقة العاشرة

كعبه عالي على الزمالك .. مصر المقاصة يتفوق على الأبيض فى المواجهات المباشرة .. فيديو

مرتضى منصور يعترض على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول