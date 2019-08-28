ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة توافق على مشروعات قوانين التزام بـ 17 اتفاقية للبحث عن البترول

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 12:32 م
البترول
البترول
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بـ 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، والتي تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق، تشمل: شمال بني سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية الاستمرار في طرح المزايدات والفرص الاستثمارية في هذا القطاع، بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية، ويشجع الإستثمارات الخارجية في هذا القطاع المهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدث ليلاً.. الحكومة: الأحد يمكن أن يكون إجازة رسمية في هذه الحالة وسقوط شجرة كبيرة يحجز أهالي عين شمس الشرقية في شارع: فين الحي يشيلها

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الملفات.. صور

ترشيحاتنا

ما بين التجاهل والهجوم.. رد فعل الإعلاميين على أزمة ريهام سعيد.. سالي دعمتها بـ لايك ورضوى الشربيني تنافسها على حملة السمنة.. وشريف مدكور تجاهلها تماما

شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد زيدان في مكة المكرمة

البرلمان يعبر عن غضبه من محمد رمضان.. يصف أعماله بـ المنافية للآداب.. ومطالب بتدخل المسئولين لوقفها

تعرف على كيفية أداء سجود السهو

بسبب حفل محمد رمضان.. اجتماع خاص بين هانى شاكر وأشرف زكى

بعد تصدره الترند.. مصطفى فهمي وزوجته فاتن موسي فارق العمر 20 عاما وتعمل صحفية فن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب سنوات.. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضى

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل