شبكات نصب واحتيال .. القوى العاملة تحذر المصريين من إعلان العمرة المجانية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية، من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية.





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرًا لوزارة القوى العاملة، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان، بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية، وذلك من خلال الرابط http://freehajtrip.com/a، ويقول الإعلان الوهمي سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك, مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية, اقترب الموسم واقتربت النتائج.





ووفقا للمنشور لا توجد بالمملكة ما يسمى وزارة الأوقاف، وأن الجهة المنوط بها الإشراف علي العمرة والحج بالمملكة العربية السعودية هي وزارة الحج والعمرة، لذا وجب التنبيه لعدم الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال.



