العثور على مخزن قطع غيار سيارات قبل إغراق الأسواق بالقاهرة.. صور

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة ، من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بشارع القبيسي بالظاهر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على 200 صباب خاص بمواتير السيارات و500 فويل كاوتش حديد , 800 طقم سبيكة و600 طقم كوز فرامل و500 فلتر زيت سيارة و300 سير سيارة و200 فولة نحاس خاصة بأجزاء الموتور جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.