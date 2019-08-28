ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على مخزن قطع غيار سيارات قبل إغراق الأسواق بالقاهرة.. صور

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 02:18 م
قطع غيار سيارات
قطع غيار سيارات
محمد صبرى:
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة ، من ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بشارع القبيسي بالظاهر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 200 صباب خاص بمواتير السيارات و500 فويل كاوتش حديد , 800 طقم سبيكة و600 طقم كوز فرامل و500 فلتر زيت سيارة و300 سير سيارة و200 فولة نحاس خاصة بأجزاء الموتور جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
العثور على مخزن قطع غيار سيارات قبل إغراق الأسواق بالقاهرة.. صور
العثور على مخزن قطع غيار سيارات قبل إغراق الأسواق بالقاهرة.. صور
العثور على مخزن قطع غيار سيارات قبل إغراق الأسواق بالقاهرة.. صور
العثور على مخزن قطع غيار سيارات قبل إغراق الأسواق بالقاهرة.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الزاوية الحمراء.. ضبط مخزن قطع غيار سيارات مغشوشة

مكافحة الجرائم التموينية تسفر عن ضبط 5 قضايا متنوعة بنطاق القاهرة

التحفظ على قطع غيار سيارات مجهولة قبل طرحها بالاسواق بالساحل والسلام

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

الاتفاق تم.. هذا هو مدرب النادي الأهلي الجديد

اطلالة بالبطيخ.. عبير صبري تثير الجدل عبر إنستجرام

فاتورة التليفون الأرضى .. استعلم عن قيمة استهلاكك بتلك الطريقة

بعد رحيله عن الزمالك.. جروس يقترب من الأهلي

بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك

بـ هوت شورت على المرجيحة.. شاهد إطلالة مثيرة لـ نرمين الفقى

بـ جوز الهند.. هيدى كرم بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه حكاية الفاكهة؟