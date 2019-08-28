على عبد العال مهنئا الرئيس بالعام الهجري الجديد: مناسبة نأخذ منها العبر للتقدم

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.





وقال رئيس النواب في تهنئته للرئيس السيسي: "أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ، الذي يذكرنا بأحداث عامرة في قلوبنا، ويذكرنا بهجرة نبي الإنسانية والرحمة "محمد صلى الله عليه وسلم"، حيث أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله قد صرف أبصارهم وبصائرهم عنه.





وأضاف "عبد العال": "هذه مناسبة دينية جليلة نأخذ منها العبرة، في أنه ما من فكرة أو شعار ترك أثرًا في النفوس مثلما فعل الإسلام، دين الوسطية والرحمة، الذي حول مجرى التاريخ وغير مسار الحياة، يهدي البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء".





وأعرب عن أمنياته في أن يجعل الله هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد، يعيش فيه الوطن في سلام، ليكون في طليعة دول العالم، ويكون مدخلًا للبناء والأمن والرخاء بفضل تفانيكم وإخلاصكم في خدمة شعب مصر الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودوا مسيرته.



