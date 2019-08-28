وزير الداخلية مهنئا الرئيس بالعام الهجرى: الشعب يساند قيادتكم لجني ثمار الازدهار

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتـاح السيسى بمناسبة العام الهجرى الجديد.



جاء في البرقية:

فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات، وبمناســبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1441هـ يطيب لى وهيئة الشــرطة أن نُعــرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد.



ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء، يواصل فيه الشعب المصرى العظيم الالتفاف خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والازدهار.



حفــــظ الله مصـــــر الكنـانة ورعى رجالـــــها وأبطالــــــها، وحفظكم لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء.



وكل عام وسيادتكم بخير".

