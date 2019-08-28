محمد يوسف يوجه صدمة قوية إلى نجم الأهلي.. تفاصيل

وجه محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، ضربة قوية إلى نجم الفريق ايمن اشرف وذلك بسبب تراجع مستوى الأخير خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي.



وتحفظ محمد يوسف، على مستوى أيمن أشرف خلال المباريات الماضية والتي كان آخرها مباراة بيراميدز التي شهدت طرد أيمن أشرف في اللحظات الحرجة من المباراة..



ويستعد محمد يوسف لتقديم تقرير خاص الي مجلس الإدارة ومن المقرر ان يوصي فيه بأن يكون أيمن أشرف حبيس دكة البدلاء في النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه.



ومن المنتظر أن يطالب محمد يوسف باستغلال إمكانيات الوافد الجديد محمود متولي وان يكون له دور اساسي مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما شارك في مباراة الإياب اطلع برا.



و نجح الأهلي في الفوز على فريق اطلع برا بتسعة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت بينهم في استاد الجيش ببرج العرب في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا.