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رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم قائمة الفريق الأول قبل غلق باب القيد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن لجنة التخطيط بالأهلي التي بدأت إجتماعها قبل وقت قليل لن تناقش قضية المدرب الجديد لفريق الكرة فقط.

وذكر بيان رسمي صادر عن النادي أن اللجنة تجتمع لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة

وقالت المصادر ان اللجنة لن تناقش ملف المدرب فقط ولكنها سوف تحسم ملف المغربي وليد أزارو وموقف المهاجم الأفريقي الجديد وأزمة حسين السيد مارسيلو والقائمة المحلية للفريق الأول.

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