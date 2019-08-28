خليفة محمد شوقى.. الاهلى لم يخسر سوى مرة واحده في وجود هذا اللاعب

أنهى النادي الاهلى هذا الموسم متوجا ببطوله الدوري المصري لموسم 2018-2019 بعد منافسه صعبة مع غريمه التقليدي نادي الزمالك وذلك بفارق 8 نقاط عنه.



وأبرم النادي الاهلي عدة صفقات شتويه جاء من ضمنها اللاعب حمدي فتحي المنتقل حديثا من نادي انبي في يناير الماضي لمده اربع سنوات ونصف السنة.



ولم يخسر النادي الاهلي منذ انضمام اللاعب الى الفريق في يناير الماضي سوى مره وحيده في جميع البطولات وخسر فقط على يد نادي بيراميدز في بطوله الكاس مما ودع النادي الاهلي البطوله بنتيجه 0-1.



يلقبه الجماهير الحمراء بخليفة الدولى المصري محمد شوقي لاعب النادي الاهلي ونادي ميدلسبره السابق.



وبهذا الصدد جعل صدى البلد يوجه انظاره نحو ارقام اللاعب مع الفريق منذ انضمامه:.



لعب حمدي فتحي 23 مباراة مع النادي الاهلي في جميع البطولات حيث حل بديلا في 3 مباريات وشارك بشكل أساسي في 20 مباراه من بينهما مباراه سيمبا التنزاني بدوري ابطال افريقيا الذى خرج في الدقيقه 16 من بدايه المباراه بسبب الاصابه



سجل صاحب الــ 25 عاما 7 أهداف ، من ضمنهم 6 أهداف بالرأس و السابع تصويبه من خارج البوكس.



صنع اللاعب 3 أهداف ،وجاءت دقه تمريراته نحو 90% ،واستخلص 372 كرة ، ووصلت نسبة محاولته على المرمى نحو 35 كرة.





