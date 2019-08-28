خاص بالقضاء.. العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء أمرا ملكيا جديدا.



حيث قرر خادم الحرمين، وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ترقية وتعيين 22 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.



وقال خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إن الأمر الملكي تضمن ترقية 4 قضاة من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية 10 قضاة من درجة "قاضي أ" إلى درجة وكيل "محكمة ب".



كما اشتمل الأمر على ترقية 3 قضاة من درجة "قاضي ب" إلى درجة "قاضي أ، وترقية قاضٍ من درجة "قاضي ج إلى درجة "قاضي ب"، وترقية ثلاثة قضاة من درجة ملازم قضائي إلى درجة "قاضي ج"، وتعيين قاضٍ على درجة "ملازم قضائي".



وأشار إلى أن الأمر الأخير والأوامر الملكية التي سبقته تؤكد مدى اهتمام الملك سلمان بالقضاء ومنتسبيه.





