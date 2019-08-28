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رياضة

آراء الجماهير في أداء محمد صلاح وتريزيجيه في الدوري الانجليزي..فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:33 م
صدى البلد
ماجدة المهدي - ندي فكري - عدسة : على الخشاب
في ظل تألق اللاعبين المصريين المحترفين وعلي راسهم لاعب ليفربول وهداف الدوري الانجليزي محمد صلاح تعقد الجماهير المصرية املا كبيرا علي محمود تريزيجيه لاعب استون ڤيلا الانجليزي للتألق بالدوري الانجليزي مثل محمد صلاح الذي يسعي لاقتناص لقب هداف الدوري الانجليزي للمرة الثالثة علي التوالي وافضل لاعب بالدوري الانجليزي وتحقيق حلمه بالحصول علي جائزة افضل لاعب بالعالم.

ولذلك رصد "صدي البلد" اراء الجماهير حول " ما رأيك في اللعيبه المصريه المحترفه خارج مصر؟ " 

قال " كريم عادل " احد الجماهير ان اللعيبه المصريه شرفت مصر في الخارج وعلى رأسهم محمد صلاح و لذلك جميع الجماهير خارج مصر تقوم بتشجيعه و اتمني ان يكون تريزيجيه مثله.

واكد "جمال سليم " احد الجماهير ان محمد صلاح هو اكثر الناس المتميزه و قدوه في المنتخب المصري و اتمني ان جميع اللاعيبن خارج مصر مثل تريزيجيه ان يجتهد لانه في بدايه مشواره في الدوري الانجليزي.

واوضح " محمد احمد " احد الجماهير جميع اللعيبه شرف لمصر و ننصح اولادنا ان يكونوا مثلهم و نتمني اتحاد الكره يدعم المنتخب و يحارب الفساد و لا يحدث مجددا.

واشار " عمر احمد " احد الجماهير ان تريزبجيه سيصبح مثل صلاح و هيثبت نفسه في الدوري الانجليزي في هذا الموسم و يتأهل حتي يكون معه في ليفربول.

وتابع " محمد ايمن" احد الجماهير :هناك لعيبه محترفه مثل صلاح قام باثبات نفسه و يستحق اكثر من هذا و تريزيجيه من الممكن ان يقوم بتطوير نفسه حتي يصل الي محمد صلاح و كل لاعب لديه الفرصه حتي يحترف و لكن بالاجتهاد.

واضاف " علي عثمان " احد الجماهير جميعهم محترفين لوصولهم لهذه المرحله ولكن محمد صلاح لا احد مثله من حيث التفكير في التطور فسرعه محمد صلاح حاليا ليست من سنه.

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