صفقة نيمار في مهب الريح.. وكيل ديمبلي يؤكد بقاءه في برشلونة

أكد موسى سيسوكو ، وكيل أعمال اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي ، جناح نادي برشلونة الإسباني ، بقاء موكله في الفريق الكتالوني الموسم المقبل، وعدم دخوله في صفقة اللاعب البرازيلي نيمار .



يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت الى أن نادي برشلونة عرض خدمات ديمبلي على إدارة نادي باريس سان جيرمان للحصول على لاعبه نيمار دا سيلفا ، كما أن النادي الباريسي اشترط الحصول على ديمبلي ولاعب آخر ومبلغ مالي للتخلي عن نيمار لصالح برشلونة.



وقال سيسوكو في تصريحات صحفية: "أكرر للمرة العشرين أن ديمبلي سيبقى في برشلونة، المستقبل سيكون مشرقًا له في برشلونة وسوف ينجح هناك ، على الجميع تذكر كلامي هذا وسنتحدث عنه قريبًا جدًا، مثل تلك المواقف الصعبة لا تخيفنا ، ديمبلي حارب طيلة حياته للوصول إلى ما هو عليه الآن، وسيواصل الكفاح من أجل الارتقاء إلى مستوى طموحاته."



وأضاف سيسوكو: "المشكلة ليست في باريس سان جيرمان ولكن ديمبلي لا يريد أبدًا الخروج من برشلونة ،لأنه يشعر بالارتياح هناك ويدرك ما يحتاجه لتحقيق النجاح في هذا النادي الكبير، ربما من الجانب المالي سيكون من الجيد لـديمبلي التواجد في باريس، ولكننا لا نبحث عن المال."



يذكر أن ديمبلي انتقل لصفوف نادي برشلونة صيف عام 2017 ، قادمًا من صفوف نادي بروسيا دورتموند مقابل ما يقرب من 125 مليون يورو.