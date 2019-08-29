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فن

بعد الهجوم عليه بسبب تعريه.. محمد رمضان يستعد لـ أسد أسود ..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:53 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد رمضان عن مشروعه السينمائى المقبل الذى من المقرر أن يبدأ التحضير إليه فى الفترة القليلة المقبلة. 

وقال محمد رمضان خلال استضافته في برنامج TheInsider بالعربي "أستعد لتصوير فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، وهو بعنوان "أسد أسود"، من تأليف محمد دياب، وإخراج خالد دياب، وأن الغناء لم ينَل من مشواره السينمائى، ولكن التمثيل والغناء يندرجان تحت مظلة واحدة وهي امتاع الجمهور". 

وأضاف محمد رمضان "أرى أننى حققت نجاحا كبيرا فى عالم الغناء بدليل المشاهدات التى تحققها الأغانى التى قدمتها وتجاوزت 100 مليون مشاهدة فضلًا عن قناتى على يوتيوب التى حققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم". 

يذكر أن محمد رمضان تعرض لهجوم سرش بسبب حفلته الأخيرة التى أقيمت فى الساحل الشمالى وذلك بسبب ظهوره عاريا. 

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