علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل| صور

توج علي ناصر، لاعب المنتخب الوطني للووشو كونغ فو، بالميدالية الفضية خلال منافسات بطولة العالم للكبار المقامة بالبرازيل، في نسختها السابعة عشر والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

وفاز علي ناصر بالميدالية الفضية في منافسات وزن 48 كجم بعد انسحاب بطل اليمن من المباراة ليتم إعلان فوزه وتتويجه بالمركز الثاني في منافسات بطولة العالم للكبار للوشوو كونغ فو.

ويشارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر، محمد خالد، الحسين عبدالقادر، سيف الدين محسن، أحمد عبدالحميد، ياسمين سليم، آية صلاح، منة الله محمد.

وفي منافسات الأساليب يشارك المنتخب الوطني بلاعبين اثنين وهما رؤى خالد، وسارة صلاح.

