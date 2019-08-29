ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ آية قرآنية.. ريهام سعيد تعلق على إيقافها عاما عن العمل الإعلامى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:47 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية ريهام سعيد آية قرآنية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

ونشرت الإعلامية ريهام سعيد قوله تعالى "وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أساءت للنساء البدينات بتصريحات أغضبت الرأي العام حول مرضى السمنة فى آخر حلقات برنامجها مما جعل المجلس القومى للمرأة يتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام.

يذكر أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

تحرك برلماني جديد ضد ريهام سعيد بسبب تجاوزات حلقة السمنة

بتهمة السخرية من البدينات.. بدء التحقيق مع ريهام سعيد في الأعلى للإعلام

بعدما تنمرت عليهم ريهام سعيد.. كيف ثأر المجتمع لمرضى السمنة

ريهام سعيد تواصل سقطاتها.. والبرلمان ينتفض ضدها بعد تصريحاتها عن السمنة.. أنيسة حسونة تطالب بعقابها.. وإشادة بموقف القومي للمرأة

جمال شوقى: استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

ملياردير قطري يقتل عجوزا أمام قصر ملكة بريطانيا.. صور

أول تعليق من ميتشو مدرب الزمالك بعد الفوز على المقاصة

فرحة هستيرية للاعبي منتخب مصر عقب التأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للطائرة.. فيديو

جولييت بينوش وكاثرين دينوف تتألقان في افتتاح مهرجان فينيسيا ..صور

بعد امتناعه عن السداد.. تعرف على مصروفات ابنة أحمد الفيشاوي

اخبار النادي الاهلي 28-8-2019.. سر طلب أزارو الرحيل.. وخطة التخلص من آجاي.. والدكة تنتظر نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولييت بينوش وكاثرين دينوف تتألقان في افتتاح مهرجان فينيسيا ..صور

هند صبرى فى افتتاح مهرجان فينيسيا: فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية ..صور

مباحث آثار الجيزة تكتشف محاولة التنقيب في معبد الملك رمسيس الثاني بميت رهينة وتحبط سرقة محتوياته ..صور