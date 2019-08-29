بـ آية قرآنية.. ريهام سعيد تعلق على إيقافها عاما عن العمل الإعلامى

نشرت الإعلامية ريهام سعيد آية قرآنية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





ونشرت الإعلامية ريهام سعيد قوله تعالى "وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".





وكانت الإعلامية ريهام سعيد أساءت للنساء البدينات بتصريحات أغضبت الرأي العام حول مرضى السمنة فى آخر حلقات برنامجها مما جعل المجلس القومى للمرأة يتقدم ضدها بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام.



