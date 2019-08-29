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مقتل 7 أشخاص في فيضانات جنوبي المغرب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:14 ص
فياضانات المغرب
فياضانات المغرب
أحمد قاسم
أودت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب مساء الأربعاء بحياة 7 ضحايا.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء الأربعاء أدت إلى حدوث فيضانات في قرية تيزرت في ضواحي تارودانت أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرةً إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.

وأضافت أن السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في القرية، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة.

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية مساء الأربعاء من "زخات رعدية قوية" بعد ظهر الأربعاء والخميس في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد ورياح عاصفة.

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