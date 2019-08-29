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رياضة

مرتضى منصور لـ عمرو الجناينى: بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى ..فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:50 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ياسمين تيسير
فتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خاصة عقب قراره بـ تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أنه قدم 4 بلاغات منذ عدة أشهر للنائب العام ضد جمال الغندور بسبب تطاوله بألفاظ بذيئة عليه من خلال رسائل هاتفية.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالة لـ عمرو الجنايني "ورحمه امي هشيلك ياجانيني ...انا جايلك بكرة ياجنايني اتحاد الكورة انت والغندور ومش هسيبكم ... بدايتك زفت ودبحولك القطة بدرى".

واستنكر مرتضى منصور ما فعله عمرو الجنايني، مؤكدا أنه على الرغم من انتمائه للزمالك إلا أنه اتخذ قرارا ظالما ويضر بالفريق.


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