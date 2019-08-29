بعد الصعود لنصف النهائي.. هاشتاج الزمالك والمقاصة يشعل تويتر ..شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الزمالك_المقاصة عقب مباراة الفريقين فى بطولة كأس مصر التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :
مبروك يا زملكاويه ان شاء الله بداية خير
#الزمالك_المقاصه
عبدالله جمعه هديه جروس للزمالك
#الزمالك_المقاصه
مبروووووك صعود الزمالك للدور قبل النهائي لكأس مصر
بنحبك يا جمعه
#الزمالك_المقاصه
عبدالله جمعه ياناس
#الزمالك_المقاصه
ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.