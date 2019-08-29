بعد الصعود لنصف النهائي.. هاشتاج الزمالك والمقاصة يشعل تويتر ..شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الزمالك_المقاصة عقب مباراة الفريقين فى بطولة كأس مصر التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التغريدات كالاتى :





مبروك يا زملكاويه ان شاء الله بداية خير

#الزمالك_المقاصه





عبدالله جمعه هديه جروس للزمالك

#الزمالك_المقاصه





مبروووووك صعود الزمالك للدور قبل النهائي لكأس مصر

بنحبك يا جمعه

#الزمالك_المقاصه





عبدالله جمعه ياناس

#الزمالك_المقاصه



