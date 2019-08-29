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رياضة

بعد الصعود لنصف النهائي.. هاشتاج الزمالك والمقاصة يشعل تويتر ..شاهد

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:26 ص
الزمالك
الزمالك
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج الزمالك_المقاصة عقب مباراة الفريقين فى بطولة كأس مصر التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التغريدات كالاتى : 

مبروك يا زملكاويه ان شاء الله بداية خير 
#الزمالك_المقاصه

عبدالله جمعه هديه جروس للزمالك 
#الزمالك_المقاصه

مبروووووك صعود الزمالك للدور قبل النهائي لكأس مصر 
بنحبك يا جمعه 
#الزمالك_المقاصه

عبدالله جمعه ياناس 
#الزمالك_المقاصه

ويلتقي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر المقبل.

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