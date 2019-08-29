اخبار الرياضة .. اشتباك حاد بين وليد ازارو وأحد رموز الاهلى.. 13 قرارا ناريا للجنة الخماسية.. صدمة كبرى لـ نيمار

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نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :قالت الإعلامية فرح علي ، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في حالة استياء من وليد أزارو لاعب الفريق الأول .أصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني 13 قرارا في اجتماعه الممتد حتى منتصف الليل لحسم العديد من الملفات الشائكة.تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر ويتأهل الفارس الأبيض إلى دور نصف نهائى البطولة المحلية.كشف نادي الترجى التونسى، عن شروطه للاستغناء عن نجمه الجزائري يوسف البلايلي للأندية الراغبة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.قال امير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم في الزمالك، إن الحكم محمد معروف لم يحتسب أخطاء في أكثر من كرة وتغاضى عنها، موضحًا أن قرار طلب حكام أجانب أتى من مجلس الإدارة.اجتمع أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو الـVAR بداية من الدور الثاني لبطولة الدوري.فجرت الإذاعة الفرنسية "مونت كارلو"، مفاجأة جديدة بشأن صفقة انتقال الدولي البرازيلي نيمار دي سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان لـ برشلونة الإسباني.نال عبد الله جمعة نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لقب رجل مباراة الفريق أمام مصر المقاصة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار دور الثمانية فى كأس مصر.وجه خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ جماهير أندية الدوري الممتاز وذلك عقب فوز الفريق أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في مباراة ربع نهائي كأس مصر.فتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة خاصة عقب قراره بـ تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صديق محترم، وأن العلاقات رائعة بين الناديين.