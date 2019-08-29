شاهد.. لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات الإسرائيلية

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، مقطع فيديو للحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات المسيرة إسرائيلية في منطقة العديسة، جنوب لبنان.





وقد ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجيش اللبناني قام بإطلاق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة حلقت فوق أجواء قرية العديسة في محافظة النبطية، عند الحدود الجنوبية.





وقد أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة؛ إلا أن الجيش قد تصدى لها وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت.





وأشارت قيادة الجيش إلى أن طائرة استطلاع ثانية قامت بالتحليق فوق منطقة كفر كلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة وكذلك، فتح الجيش النار مجددا باتجاه طائرة استطلاع معادية ثالثة من نوع درون مسيرة فوق العديسة".





وأفادت القناة الفضائية اللبنانية "إل. بي. سي"، مساء الأربعاء، أن "عملية إطلاق النار على الدرون الإسرائيلية في العديسة، جاءت على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني يتعلق بإطلاق النار على الطائرات المسيّرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".





وفقا لوسائل الإعلام المحلية، أمرت قيادة الجيش اللبناني بإطلاق النار الفوري على جميع المركبات الطائرة في المجال الجوي للبلاد بعد هجمات الطائرات الإسرائيلية المسيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي سهل البقاع.





وقد تحدثت مصادر مقربة من حزب الله، عن التجهيز لتوجيه ضربة مدروسة ضد إسرائيل بحيث لا تؤدي إلى حرب كرد فعل على عملية الطائرات المسيرة في بيروت، مضيفة أن الهدف هو توجيه رد لن يؤدي إلى حرب.. لا يريدها حزب الله ولا إسرائيل.





وكانت طائرتان إسرائيليتان قد سقطتا الأحد الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، وتبين أنها هجومية مُفخخة وليست استطلاعية.