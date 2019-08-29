سامسونج تكشف عن Galaxy M30s.. بطارية عملاقة بسعر منافس

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية للكشف عن أحدث هواتفها الذى يحمل اسم Galaxy M30s، والذى يأتى ببطارية جبارة بسعة 6000 أمبير مع مواصفات قوية، بسعر منافس تمامًا للكثير من العلامات الأخرى، وسيطرح خلال الشهر المقبل في الهند.



يأتي Galaxy M30s بشاشة قياسها 6.2 بوصة بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء فى منتصف الشاشة، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Exynos 9610 معالجا قويا من نوع Exynos 9610 ثمانى النواة، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت مع عدة سعات مختلفة للذاكرة التخزينية، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 48 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.



ويعمل Galaxy M30s بأحدث أنظمة أندرويد Android 9.0 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6000 ميللى أمبير.



ويأتي الهاتف مقابل 275 دولار أمريكي ما يعادل 5000 جنيه مصري.