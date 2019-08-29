متحررة وساحرة..امرأة برج القوس..اكتشف أهم صفاتها

هناك الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم لكم صفات أمراة برج القوس ، حتى تستطيع الاطلاع عليها، قبل اتخاذ أى قرار.



أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،صفات أمراة برج القوس ،فهى من الأبراج التى تتسم بالكرم العاطفى مع الجميع ،كما أن مواليد برج القوس المعروفات بالجرأة وعشقهن للحرية المطلقة والانفتاح الفكري، وتتميز امرأة القوس بأنها متحررة، ساحرة، تحب التغيير، وعندما تدخل أي مكان تعلم أن معظم الأنظار عليها.



ووفقا لهذا البرج، فهي مستقلة ومتفتحة العقل ولا تعمل وفقا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد، وتحتاج امرأة القوس إلى المرونة في حياتها وتحب أن تشعر بأنها قادرة على تغيير خططها بما يناسبها بشكل أفضل لا أحد يملي على هذه المرأة ما تفعله فتصرفاتها تنبع منها فقط.