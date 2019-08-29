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محافظات

فعاليات وأنشطة متنوعة لحملة إنت أقوى من المخدرات في المنيا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:25 م
حملة إنت أقوى من
حملة "إنت أقوى من المخدرات" في المنيا
أيمن رياض
نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 115 فعالية و5 ندوات ميدانية جديدة، بقرى المحافظة ضمن حملة "إنت أقوى من المخدرات"؛ للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر والذي توفره الدولة بالمجان.

وقالت ماريا نعيم، مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إن نتائج الفعاليات والندوات التي قامت بها المحافظة خلال شهر أغسطس الحالي , شملت قرى مركز المنيا ( تلة- نزلة حسين- البرجايه- بني أحمد- دمشير ) بالإضافة للعاملين بالمنطقة الصناعية والمصالح الحكومية والهيئات وطلاب الجامعة والسائقين، كما تم تنظيم مارثون رياضي ومسابقة فنية للشباب فى الشعر والرسم والمسرح وتم توزيع جوائز على الفائزين.

وأضافت أن الفعاليات شملت لقاءات مباشرة مع المواطنين من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإشراف مسئولي الصندوق للتحذير من خطورة الإدمان والمخدرات وضرورة تبنى كافة أفراد المجتمع لتلك القضية الهامة وآلية التعامل مع أية حالة إدمان تواجههم.

وأوضح بلال شعبان، منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمحافظة، أنه جرى افتتاح مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان منذ 4 أشهر وبدأ في استقبال بعض الحالات من محافظات الصعيد للعمل على دمجهم مرة أخرى في المجتمع وضمان عدم عودتهم لطريق المخدرات مرة أخرى، بالإضافة الى الندوات والمبادرات الميدانية بالشوارع والمناطق الحيوية الحديث مع الشباب والمواطنين بواسطة مسئولي الصندوق وفريق من المتطوعين عن خطورة المخدرات والإدمان والعمل على رفع الوعي لديهم، بخطورة تلك القضية على المجتمع والمفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، حيث يقدم الصندوق كافة الخدمات العلاجية بسرية تامة عقب الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.
فعاليات وأنشطة متنوعة لحملة إنت أقوى من المخدرات في المنيا
فعاليات وأنشطة متنوعة لحملة إنت أقوى من المخدرات في المنيا
فعاليات وأنشطة متنوعة لحملة إنت أقوى من المخدرات في المنيا
فعاليات وأنشطة متنوعة لحملة إنت أقوى من المخدرات في المنيا

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