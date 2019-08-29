3 ميداليات ذهبية.. سارة سمير: طموحي بلا حدود وفريق عمل يدعمنى

أعربت سارة سمير لاعبة منتخب مصر للمصارعة عن سعادتها بفوزها بثلاثة ميداليات ذهبية فى الخطف والنتر والمجموع.



قالت سارة: "سعيدة بميدالياتى فى الألعاب الأفريقية، وأوكد أن مكسبى هذا ليس وليد المصادفة ولكنه مجهود مشترك لفريق عمل كبير ودعم معنوى من الجميع سواء داخل المنظومة الرياضية أو دعم أهلى وأصدقائى".



وجهت سارة الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحمود محجوب رئيس الاتحاد المصرى لرفع الاثقال وأعضاء مجلس الإدارة، كما وجهت الشكر للبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى له - ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى تنتمى إليه - الذي قدم الدعم الكبير لها خلال الفترة الماضية، كما وجهت الشكر لروابط الرياضية على ما قدموه من مساندة وخاصة معسكر أذريبيجان الذى ساهم كثيرا فى رفع مستوى الأداء.



جاء هذا الفوز على صالة النهضة بمدينة الرباط، وذلك فى إطار فعاليات دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.

