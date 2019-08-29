شمال سيناء تستعد لترويض مياه السيول بالسدود الترابية

يستعد المواطنون في شمال سيناء ، لعمل سدود ترابية تعويقيه لترويض مياه السيول وتحويل مساراتها إلي الأراضي الزراعية خاصة في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء لري مساحات زراعية واسعة عليها بالقمح والشعير.



ومن جانبها تقوم مديرية الزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير التقاوي القمح بالمجان لزراعة المساحات المستهدفة هذا العام والتي تزيد عن 40 الف فدان بالإضافة الي توفير الميكنة الزراعية بنصف الثمن.



كما أكد اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لمراجعة خطة مواجهة أخطار السيول علي مستوي المحافظة والتركيز علي مناطق الوديان ومخرات السيول ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة اللواء السكرتير العام وغرف عمليات فرعية بكل مديرية من المديريات المعنية بالسيول، وكذلك مجالس المدن خاصة مركزي الحسنة ونخل بهدف تلقي البيانات والمعلومات الخاصة بحدوث أي سيول او كوارث بمختلف مناطق المحافظة وتتبع حركة جريان المياه لمواجهتها والحد من خطورتها والاستفادة منها في الزراعة.



وقال شوشة، انه سيتم رفع حالة الطوارئ والاستعداد المبكر للسيول ، خاصة وان المحافظة تعتبر موسم الشتاء هبه من السماء ويتم الاستفادة من الأمطار ومياه السيول في التوسع الزراعي خاصة بمنطقة وسط سيناء.