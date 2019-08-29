ورش فنية لـ هيئة قصور الثقافة في مستشفى ٥٧٣٥٧

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام التمكين الثقافي بالفرع ورش لعمل أشكال من الورق في مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمشاركة مسؤولين الأنشطة ببعض مواقع الفرع "قصر ثقافة عين حلوان، بيت ثقافة الطيران مصر الجديدة، بيت ثقافة الطيران التجمع، بيت ثقافة المقاولون العرب"، مما أدخل الفرحة على قلوب الأطفال.



وأعدت مكتبة دار الحرب الالكترونية مجلتي حائط عن الهجرة النبوية الشريفة، كما نفّذ بيت ثقافة المدفعية ورشة لطباعة الاستنسل بدار ريحانة لرعايه الأيتام لتعليم الفتيات كيفية تجهيز السطح الطباعي وعمليات مزج الألوان بالاضافه لاستخدام وحدات الاسننسل فى عمليات الطباعة، بينما أقام بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة استنسل بدار الإيمان لذوي الاحتياجات الخاصة، وبقصر ثقافة عين حلوان أقيمت ورشة بوكيه ورد من ورق الكوريشه لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ذلك قدّمت مكتبة sos بنك معلومات.



أقام قصر روض الفرج لليوم الثاني على التوالي ورشة تشكيل بالورق "فسيفساء ورقية"، بينما أقيم ببيت ثقافة نادي الهلوليدو ورشة حكي لقصة ملك القمر للأطفال، كما نفذ بيت ثقافة دار الإشارة معرض فنون تشكيلية، وعقد قصر ثقافة الوفاء والأمل ندوة عن "نهر النيل العظيم"، كما نظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة مصر الجديدة مسابقة في المعلومات العامه للأطفال، إلى جانب مجموعة من الألعاب الترفيهية.



استكملت مكتبة طفل المعادي ورشة فنية لعمل لوحة منظر طبيعي من الكانسون والفوم بالتعاون مع إدارة المواهب بالهيئة، كما أنهى ورشة الحلي والخرز، إلى جانب تنظيم مسابقة ثقافية، قراءة حرة وألعاب ذهنية، كما أقيمت ورشة حكي صندوق الدنيا وحكاية "الأرنب الذكي"، كما ناقشت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي كتاب "الطريق المسدود" للمؤلف الكبير إحسان عبد القدوس التي تُناقش فكرة أن الخطيئة لا تُولد معنا ولكن المجتمع يدفعنا إليها، كذلك نفّذت المكتبة ورشة تعليم وإعداد الفوتوشوب، بينما ناقشت مكتبة الأسرة بألماظة كتاب" قناة السويس الجديدة".



وعقد قصر ثقافة المطرية ندوة بعنوان "الهوية وارتباطها بالثقافة الشعبية" ألقاها شهاب عماشة الذي تحدث عن مفهوم الثقافة الشعبية وارتباط الثقافة بالهوية ومفهوم الحضارة وأنواع الثقافات، كما نظم القصر بالاشتراك مع أتوبيس الفن الجميل رحلة إلى مجمع الأديان اشتملت على ورشة فنون تشكلية وزيارة للمتحف القبطي.