للصيانة.. غلق شارع السلام بالجبل الأخضر ومسطح كوبري الفنجرى

قامت الإدارة العامة للمرور بإتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بشارع السلام بالجبل الأخضر والذى سيشهد أعمال توصيل "مرافق عامة" لاحد المشاريع السكنية.



وورد فى البيان الصادر منذ قليل ان الاعمال تستلزم قطعا عرضيا للشارع بداية من الساعة 12,5 صباح يوم الجمعة الموافق 30/8/2019 وحتى الساعة 12 ظهر السبت الموافق 31/8/2019م ويترتب على ذلك غلق كلى للشارع عند تقاطعه مع شارع السكة الحديد .



وافاد اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة انه بمناسبة تلك الأعمال فقد تقرر القيام ببعض التحويلات المرورية كالتالى :-



بالنسبة للقادم من شارع السلام تجاه طريق الأتوستراد يسلك يسارًا شارع السكة الحديد والدوران والعودة تجاه طريق مع السكة الحديد.



بالنسبة للقادم من طريق الأوتوستراد تجاه شارع السلام وعزبة العرب إستكمال السير بطريق الأوتوستراد فيمينًا شارع عمر بن الخطاب وإستكمال السير وصولًا لشارع السلام ومنطقة العزبة.



كما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات اللازمة بمحور شارع المخيم الدائم مع تقاطعه مع محور النصر والذى سيشهد أعمال رفع الجسم المعدنى لكوبرى المشاه بالمنطقة المشار إليها .



كما تقرر غلق مسطح كوبرى الفنجرى الجديد بالإتجاهين من محور المخيم الدائم ليلًا فقط من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 30/8/2019 وحتى الساعة السادسة صباحًا من نفس اليوم ، وأيضًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 31/8/2019 وحتى الساعة السادسة صباحًا من نفس اليوم.



وايضا سيتم إستقطاع حارة أسفل الرصيف أسفل كوبرى الفنجرى الجديد بمحور النصر لوقوف الونش الخاص برفع الجسم المعدنى ليلًا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 30/8/2019 وحتى الساعة السادسة صباحًا من نفس اليوم ، وأيضًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 31/8/2019 وحتى الساعة السادسة صباحًا من نفس اليوم.