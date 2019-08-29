استنونى.. أنغام تروج لحفلها في الإسكندرية يوم 19 سبتمبر

روجت المطربة أنغام لحفلها الغنائى المقرر إقامته فى الإسكندرية يوم 19 سبتمبر المقبل بفندق هيلتون كينج رانش.



ونشرت "أنغام" صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "استنونى يوم 19 سبتمبر المقبل في الإسكندرية بفندق هيلتون كينج رانش ".



وكانت أنغام أثارت جدلا واسعا بعد إعلانها الزواج من الملحن أحمد إبراهيم حيث دفع ذلك الزوجة طلب الطلاق منه.



كما تسببت هذه الزيجة فى قطع العلاقات بين انغام واصالة التي كانت إحدى الصديقات المقربات، حيث تربط أصالة وزوجة أحمد إبراهيم الأولى صلة قرابة وهو الأمر الذى رأته أصالة نوعا من الخيانة من جانب أنغام.



يذكر أن أنغام أحيت عددا من الحفلات الغنائية، مؤخرا، واختارت الساحل الشمالى لتقضى إجازتها الصيفية وسط أسرتها.