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رياضة

ميسي يفوز بـ جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:54 م
ميسي
ميسي
أحمد هاني
أختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك على هامش الحفل المقام في مدينة موناكو الفرنسية .

وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تنتافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
ميسي يفوز بـ جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019

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