عميلة خاصة .. صور تكشف استعانة بوتين مرتين بنفس بائعة الآيس كريم

لاحظ الصحفيون الروس بأن المرأة التي اشترى منها الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» آيس كريم لضيفه رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان»، هي نفس المرأة التي باعت الآيس كريم لبوتين في نفس الحدث منذ عامين.



بدا الأمر وكأنها "حيلة عفوية" عندما اشترى فلاديمير بوتين آيس كريم للزعيم التركي الزائر رجب طيب أردوغان وسط حراسة خاصة مشددة، ولكن يبدو الآن أن زعيم الكرملين لديه بائعة البوظة الشخصية الخاصة به في متناول اليد كلما احتاج إليها.



وقد انتشرت شائعات عن إمكانية أن تكون عضوًا في جهاز الأمن الخاص به وفقًا لـ الدايلي ميل، وذلك بعدما لاحظ الصحفيون الروس بأن بائعة الآيس كريم الشقراء في المعرض الجوي الدولي «ماكس 2019» يوم الأربعاء هي نفس المرأة الموجودة قبل عامين.



تداولت الصحف العالمية فيديو يظهر بوتين يقوم بدفع 210 روبل ثمن الآيس كريم، ويعطي البائعة 5000 روبل، ثم يشير إليها بإرجاع الباقي إلى وزير التجارة الروسي، لم تتغير المرأة كثيرا في شكلها عن قبل عامين.