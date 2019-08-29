ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عميلة خاصة .. صور تكشف استعانة بوتين مرتين بنفس بائعة الآيس كريم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:34 م
زيارة أردوغان لروسيا
زيارة أردوغان لروسيا
عزة عاطف
لاحظ الصحفيون الروس بأن المرأة التي اشترى منها الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» آيس كريم لضيفه رئيس الوزراء التركي «رجب طيب أردوغان»، هي نفس المرأة التي باعت الآيس كريم لبوتين في نفس الحدث منذ عامين.

بدا الأمر وكأنها "حيلة عفوية" عندما اشترى فلاديمير بوتين آيس كريم للزعيم التركي الزائر رجب طيب أردوغان وسط حراسة خاصة مشددة، ولكن يبدو الآن أن زعيم الكرملين لديه بائعة البوظة الشخصية الخاصة به في متناول اليد كلما احتاج إليها.

وقد انتشرت شائعات عن إمكانية أن تكون عضوًا في جهاز الأمن الخاص به وفقًا لـ الدايلي ميل، وذلك بعدما لاحظ الصحفيون الروس بأن بائعة الآيس كريم الشقراء في المعرض الجوي الدولي «ماكس 2019» يوم الأربعاء هي نفس المرأة الموجودة قبل عامين.

تداولت الصحف العالمية فيديو يظهر بوتين يقوم بدفع 210 روبل ثمن الآيس كريم، ويعطي البائعة 5000 روبل، ثم يشير إليها بإرجاع الباقي إلى وزير التجارة الروسي، لم تتغير المرأة كثيرا في شكلها عن قبل عامين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين: روسيا ستضمن أمنها بعد انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ

قوة بوتين.. هل تعود مجموعة الثماني بعد تلميحات ترامب؟

زيارة قصيرة للقاء بوتين .. الرئيس التركي يزور موسكو

بوتين: الوضع في أدلب مثير للقلق بسبب هجمات الجماعات المسلحة على قواتنا

بوتين يستغل الخلاف التركي الأمريكي.. ويعرض خدماته في شمال سوريا

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. رحيل ازارو كلام نهائي.. أزمة عنيفة في الأهلي.. اطلالة جريئة لزوجة كهربا

رسميًا.. لاعب جديد من الأهلي ينضم للجونة

مدرب أستون فيلا: الجماهير المصرية أبهرتني لهذا السبب

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد حياة 280 مليون شخص حول العالم

حكم الجلوس على المقابر والمشى عليها

فيديوجراف| سلسلة مطاعم كنتاكي تستغنى عن الدجاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس حمام الست.. ندى بسيوني بصورة جديدة على السوشيال ميديا

محملة بزيت طعام .. انقلاب جرار بترعه القوصية في أسيوط .. شاهد

شاهد.. احتفال بعثة مصر بتتويج عبد الرحمن عرابي ويسري حافظ بذهبيات الملاكمة