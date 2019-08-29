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معاناة مع السرطان.. شريف مدكور يكشف رحلة علاجه بـ جلسات الكيماوى

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:54 م
. شريف مدكور
. شريف مدكور
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي شريف مدكور إنه في مرحلة العلاج الكيماوي بعد أن تم استئصال 25 سنتم من القولون، موضحا أنه أجري 3 جلسات كمالية، علاوة على أنه يأخذ حبوبا كيماوية.

وأضاف شريف مدكور خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه من المقرر أن يحصل على 3 جلسات أخرى ثم يحدد الطبيب هل سيستمر في الكيماوى أم تم الشفاء.

وأوضح شريف مدكور أنه عقب إجراء الجلسة ينام في السرير لمدة يومين متواصلين من التعب، منوها أنه قام بحلق شعره كله بمجرد معرفته الإصابة حتى لا تزيد نسبة التساقط.

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